Gina Lollobrigida torna a Messina dopo 62 anni: sarà al teatro Vittorio Emanuele

Gina Lollobrigida a Messina, ci torna dopo dopo 62 anni. Ah, la “Lollo”, quanti ne ha fatti sognare mentre ancheggiando sinuosa da “bersagliera” faceva salire il sangue alla testa di Vittorio De Sica in perfetta uniforme estiva bianca, la pellicola era “Pane, amore e fantasia” di Comencini.

Ah la “Lollo”, icona intramontabile del cinema italiano nel mondo e star internazionale. E oggi alle 21.30, Gina Lollobrigida, sarà accolta alla presenza del pubblico in sala, sul palco del “Teatro scoperto” del Vittorio Emanuele, poco prima dello spettacolo dei maestri Giovanni Mazzarino (pianoforte) e Flavio Boltro (tromba).

Ad accogliere la straordinaria diva del cinema saranno il presidente del Teatro Orazio Miloro con la governance dell’Ente, il sindaco di Messina Cateno De Luca e l’assessore alla Cultura Enzo Caruso.

Premiata all’Irrera a Mare nel 1958 col “David di Donatello” insieme a Gregory Peck durante la rassegna cinematografica (eccoli in foto con il David in mano), Gina Lollobrigida rivedrà dopo 62 anni il giornalista che la intervistò in quell'occasione Geri Villaroel, recentemente insignito dal Comune del premio “Pro Bono Civitatis”.

