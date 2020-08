Augusta, l'8 agosto la presentazione dell’Inno a San Domenico di Guzman

L’otto agosto prossimo (giornata dedicata alla memoria liturgica di San Domenico di Guzmán, morto quasi 800 anni fa ), sarà eseguito presso la chiesa di San Domenico di Augusta (Sr), l’inno dedicato al santo che fu “uomo tutto di Dio”, curato dal padre domenicano Giovanni Calcara e da Claudio Misuraca. L’opera vuole essere un atto d’amore nei confronti del “padre dei predicatori” che fu un “esempio vivo di grande santità”, lungo le vie dell’umana esistenza

“L’inno nasce – spiegano i due autori - come atto d’amore verso Domenico, “dono di Dio agli uomini e per gli uomini”, la cui opera e la cui santità risuonano e vivono, non solo nella storia, ma nella vita di tutti coloro che guardano a lui come esempio di santità”.

Ed in questa ottica che Calcara e Misuraca hanno ritenuto importante rifarsi direttamente “alle fonti che parlano della vita di Domenico, di Guzmán perché testimoniano, in maniera diretta e immediata, quello che il suo cuore di padre e di fratello ha saputo insegnare e condividere. Lui, che era “tenero come una madre, duro come un diamante” (Madonnet), ha lasciato inciso non nelle carte o sui libri, ma nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto, un solco così profondo che a distanza di ottocento anni è ben distinguibile. Abbiamo, quindi, tralasciato l’elogio delle virtù e meditato di come la sua vita, potesse risuonare oggi nell’esperienza di ciascuno di noi”.

L’inno dedicato a San Domenico, nato nel segno fede e della devozione verso questa straordinaria figura, vuole anche essere una risposta alle parole di Papa Francesco che “ci invita – affermano i curatori dell’opera – a guardare alla santità non come meta, ma come itinerario di risposta alla nostra chiamata e a vivere la nostra identità nelle scelte quotidiane”.

Quello che ci offrono Misuraca e Calcara è l’immagine di uomo fedele al vangelo, “come fuoco che arde nella notte”, nonchè l’esempio di un santo umile e caritatevole che ogni giorno di dona luce e speranza.

