L’Inferno di Dante nelle Gole dell’Alcantara: tutto pronto per il debutto, repliche sold out

«Inferno debutta giovedì 27 e le prime repliche sono già sold out». A rivelarlo, con soddisfazione, è Giovanni Anfuso, che nelle Gole dell’Alcantara sta provando il nuovo spettacolo dopo il successo delle rappresentazioni di Odissea. Per questo gli organizzatori consigliano di affrettarsi a prenotare i biglietti, disponibili sia on line attraverso il circuito Boxoffice Sicilia, sia nel Botteghino delle Gole, aperto dalle 19 nei giorni degli spettacoli.

Inferno - prodotto da Buongiorno Sicilia e Vision Sicily, con il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e con il supporto di Isola Bella Gioielli – viene rappresentato da tre anni ed è sempre stato sold out , tanto da esser stato inserito dalla Regione nell’elenco dei Grandi Eventi 2020 .

«Abbiamo – ha annunciati Anfuso - un nuovo Virgilio e un nuovo Ulisse, e coreografie per i dannati studiate in ossequio alle normative anti-covid. Spettacolare lo schema dei fuochi e degli altri effetti speciali che rappresenteranno la partitura di questa nuova edizione di Inferno». «Ci saranno – ha spiegato - delle macchine incredibili che accresceranno il fascino del nostro spettacolo. Vi aspettiamo dunque per il debutto per mostrarvi un Inferno con delle fiamme… impensabili».

«Abbiamo deciso – ha confermato Alfredo Vaccalluzzo, mago degli effetti speciali - di creare per Inferno degli effetti visuali all’altezza di questa rappresentazione resa magica dai versi di Dante Alighieri. E siamo certi di stupirvi».

Per il resto, Inferno in quest’edizione è affidato in gran parte al rodatissimo, gruppo di professionisti che ha fatto diventare dei kolossal gli spettacoli proposti in questi anni nelle Gole dell’Alcantara. In scena saranno Liliana Randi (Narratrice), Davide Sbrogiò (Ugolino), Angelo D’Agosta (Dante), Salvo Piro (Virgilio), Giovanna Mangiù (Francesca da Rimini), Liborio Natali (Ulisse), Luciano Fioretto (Turista/Caronte), Gabriele D’Astoli (Paolo/Diomede/Arcivescovo Ruggieri). Con loro i dannati: Alberto Abbadessa, Alessandro Caruso, Giuliana Giammona, Luca Micci, Beatrice Pelati, Francesco Reale, Alessandra Ricotta, Francesco Rizzo, Rachele Ruffino e Ilenia Scaringi. Elementi scenici e costumi sono di Riccardo Cappello, le musiche, di Nello Toscano, le coreografie di Fia Distefano e le luci di Davide La Colla. L’aiuto regista è Agnese Failla.

