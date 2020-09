Musica, i Kunsertu ripartono dalle Eolie con una canzone in spagnolo

"Mare, cielo, aria e fuoco per riprendere il contatto con ciò che ci sta attorno e ci era mancato durante l’emergenza. E dove puoi trovare tutti questi elementi se non alle Eolie, e proprio nell’isola di Vulcano, con la sua sabbia nera e la sua aerea bellezza?", lo si legge in una nota della band Kunsertu sul nuovo album.

"I Kunsertu ripartono da qui, con una canzone piacevole e orecchiabile inerpretata da Manua, protagonista del video “Mi Guitarra”, in cui canta in spagnolo per ribadire la matrice mediterranea del gruppo siciliano, che in un video precedente aveva visto artisti turchi cantare in siciliano".

