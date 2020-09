"Le solite notti", la presentazione del nuovo romanzo di Elvira Morena a Messina

La storia appassionante di Flora, sospesa tra la dura realtà, fatta di sfruttamento in un gelido Nord, lontano dalla sua terra nel Sud d'Italia, e il suo sogno di essere come Audrey Hepburn, mito e amica immaginaria, viene raccontata nel romanzo "Le solite notti" di Elvira Morena, Marlin editore. La presentazione del libro alla Feltrinelli Point di Messina venerdì 25 settembre, alle 18. Dialogheranno con l'autrice Simona D'angelo e Katia Trifirò, coordinate da Marco Olivieri.

Dotata di uno stile e di un linguaggio molto personali, la scrittrice trasporta il lettore in un sordido ambiente, frequentato da delinquenti e donne di strada, ma sa anche donargli pagine che incantano e fanno meditare.

Flora è una ragazza semplice che, perduti i genitori, emigra al Nord. Grazie all'aiuto del suo unico amico, Peppe, inizia a lavorare come commessa in un negozio periferico. Presto, però, viene sbattuta fuori perché non è in grado di arginare rapine e piccole truffe.

Ancora una volta ricorre all'aiuto di Peppe, il quale però ha affidato la sua vita nelle mani di Rosario, un potente boss locale dedito a spaccio di droga a prostituzione. Così Flora, nella sua disperazione, accetta di far parte del gruppo di prostitute in un'area periferica.

La lunga catena di disperati si allunga quando Flora s'innamora di Marco, il giornalista delle ronde notturne, a caccia di mondi sommersi per dossier da prima pagina, al quale interessa solo fare uno scoop. La cocente delusione colpisce Flora e le offusca l'ultima casella destinata ai sogni.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid con obbligo di mascherina e fino ad esaurimento posti disponibili.

© Riproduzione riservata