Il regista mistrettese Antonio Turco al Social World Film Festival con "Caravaggio 107"

Caravaggio 107, l’ultimo lavoro del regista mistrettese Antonio Turco è stato selezionato al Social World Film Festival nella sezione “Young Film Market - Mercato europeo del cinema giovane e indipendente”.

Per la decima edizione del Social World Film Festival (6-11 ottobre 2020) il Mercato Europeo del Cinema Giovane e indipendente si terrà in una singola giornata di attività, il 10 ottobre 2020 dalle ore 16.00 presso la Sala Sordi negli spazi del Museo Asturi (Piazzale Siani, Vico Equense).

A causa della pandemia si potranno vedere tutte le opere selezionate anche in streaming basta accreditarsi gratuitamente nel sito ufficiale del festival.

Sinossi del film. Un viaggio all’interno dell’occupazione più grande di Italia, prossima in lista ad essere sgomberata. Le due palazzine, in via Caravaggio 107 in Roma, costituiscono il complesso che ospitava l’Assessorato alla Casa della Regione Lazio fino al 2013. Anna e Rosa, protagoniste del reportage, ci accompagnano a scoprire la vita quotidiana, le battaglie e le paure che vivono i quasi 400 occupanti in attesa dello sgombero.

“La prima cosa che mi ha colpito è stato il brusio di varietà di lingue diverse che proveniva dalle vetrate a specchio che, guardando le più alte, quasi come un effetto ottico non riesci a distinguerle con il cielo. L’indomani, proprio lì dentro, scoprirò che lì non esiste il concetto di confine”.

É anche la prima impressione cha ha avuto Anna quando ha iniziato a vivere qui quasi sei anni fa. Lei è la prima persona che conosco qui dopo giorni di sopralluoghi. Non è stato facile entrare in relazione con questa realtà infatti, una scelta vincente è stata quella di aver scelto la videocamera più piccola a mia disposizione.

