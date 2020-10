Tanto studio, idee chiare e il sogno della moda per la giovane messinese Victoria

Ha sfilato a soli undici anni sulle prestigiose passerelle della Settimana della Moda di Milano calcate dalle più importanti top model. La messinese Victoria Bombaci, iscritta al primo anno della scuola media Martino, è un talento naturale. E a sceglierla come modella per la sua sfilata alla Fashion Week che si è tenuta a Milano a fine settembre è stato addirittura lo stilista di fama internazionale Korn Taylor. Victoria, con la sobrietà della sua giovanissima età e con la raffinatezza della donna che sarà, ha illuminato l'evento, posando poi con grande disinvoltura davanti ai fotografi alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Col suo sguardo dolcissimo, lunghi capelli scuri e fisico perfetto, Victoria è la tipica bellezza acqua e sapone. Sogna di fare la modella e l'attrice, ma senza trascurare la scuola. Alla sua istruzione ci tengono molto anche i genitori, Salvatore Bombaci e Giovanna Voccio, che pure la appoggiano in tutti i suoi progetti.

«Siamo molto felici che nostra figlia stia iniziando a realizzare i suoi sogni - afferma mamma Giovanna emozionata -, tuttavia è giovanissima e tutte le attività extrascolastiche le pratica come è giusto che sia nel tempo libero dagli impegni scolastici. È anche una studentessa brillante. E noi per tutto ciò che possiamo la appoggeremo sempre dando la priorità alla sua istruzione». Victoria è l'ultima di sei figli, la piccola di casa. Vive con la sua famiglia a S. Lucia sopra Contesse.

