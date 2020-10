Messina, alla galleria Cavour si inaugura "Abyssus": mostra personale di Delia Meduri

Alla galleria Arte Cavour, Corso Cavour 119 a Messina, si inaugura il 23 ottobre alle ore 18 la mostra personale di Delia Meduri intitolata Abyssus.

Delia Meduri ha studiato musica al Corelli, si è diplomata al liceo artistico e ha conseguito la laurea in pittura all'accademia delle belle arti. Ha un lungo trascorso nell'ambiente artistico italiano e internazionale con mostre che spaziano dall'Italia alla Grecia.

Le opere in mostra si distinguono in due filoni principali: chine e pittura. Delia è legata sin dagli inizi della sua carriera artistica ai lavori a penna. Durante gli studi accademici ha preso come ispiratore ideale Albrecht Durer, ispirandosi alla tecnica ad incisione come base per poi distaccarsi arrivando ad un suo riconoscibile stile fatto di segni immediati e di precisioni anatomiche.

Per quanto riguarda le tele a colori verranno mostrati una serie di acrilici. Delia trae spunto idealmene dall'action painting di Jason Pollock, ma come per le chine, si distacca notevolmente dalla corrente artistica dell'action. In particolare Meduri considera le sue opere il frutto dello stato mentale e fisico dell'artista che si uniscono in un binomio inscindibile di corpo e mente.

Oltre alle opere su carta e tela saranno presentate le poesie di Delia e avverrà una lettura durante l'inaugurazione ad opera dell'autrice .

“Abyssus" rimarrà aperta fino al 31 ottobre. La mostra osserverà i seguenti orari di visita: da lunedì al sabato dalle ore 17.00 alle 20.00. Domenica dalle ore 10.00 alle 13.00

In ottemperanza al Dpcm correntemente in vigore e per la salvaguardia della salute si potrà accedere alla mostra in gruppi di 6 persone, muniti di mascherina, mantenendo la distanza di sicurezza di un metro ciascuno.

© Riproduzione riservata