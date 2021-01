Contributi teatro, 350 mila euro al "Bellini" dalla città metropolitana di Catania

La città metropolitana di Catania ha deliberato in favore del teatro massimo "Vincenzo Bellini", un contributo straordinario di 350.000 euro. L’ultimo analogo fondo stanziato per l’Ente, da 100.000 euro, fu deliberato dall’allora provincia regionale di Catania nel 2010.

Il contributo straordinario aiuterà il teatro massimo a far fronte alle spese per il mantenimento della struttura e delle maestranze, in un periodo reso ancora più difficile dall’emergenza Covid che ha determinato problemi aggiuntivi, come l’azzeramento degli introiti del botteghino, tra biglietti e abbonamenti. "Avevo preso quest’impegno con il Teatro, con i sindacati e con la città, e sono molto felice di averlo potuto mantenere - ha dichiarato il sindaco metropolitano Salvo Pogliese -. Il teatro Bellini è un fiore all’occhiello della nostra città, di livello internazionale, sostenerne l’attività è un atto d’amore nei confronti di Catania»

