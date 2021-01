Teatro Massimo di Palermo, Orlando annuncia spettacoli in presenza e online

Due calendari: uno in presenza e uno online. Così il Massimo di Palermo riparte. "Con il Teatro Massimo abbiamo stabilito di fare due calendari: uno in presenza e uno, altrettanto dignitoso, online" ha infatti annunciato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso di una video conferenza stampa.

«Il crepuscolo dei sogni», l’opera del visionario regista tedesco Johannes Erath, diretta da Omer Meir Wellber, inaugurerà la stagione 2021 del Teatro Massimo di Palermo che inizierà martedì 26 alle 20, in diretta streaming. L’opera site specific del visionario regista tedesco Johannes Erath, al suo debutto in Italia, che firma anche la drammaturgia e l’allestimento scenico. Sul podio, il direttore musicale Omer Meir Wellber. Come in un grande set cinematografico, l’Orchestra, il Coro, il Coro di voci bianche e il Corpo di ballo del Teatro Massimo, con il soprano Carmen Giannattasio, il baritono Markus Werba e il basso Alexandros Stavrakakis, si muovono in uno spazio scenico dilatato che oltre alla platea e al palcoscenico comprende anche i palchi e la galleria del Teatro. Uno spazio completamente trasformato dalla scenografia, illuminato da una luce lunare che avvolge e trasfigura ogni forma. Un luogo altro che diventa paesaggio dell’anima e che richiama la condizione di oggi, quella di un’umanità disorientata e isolata, che ha perso certezze e punti di riferimento, alle prese con distanze, separazioni, schermi e nuove modalità di comunicazione. In questo scenario sospeso, che alterna speranza e sconforto, l’arte e la musica restano le forme più alte di speranza.

