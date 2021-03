Beppe Fiorello debutta alla regia con "Stranizza d'amuri" e la Sicilia degli anni '70

A fine estate inizieranno le riprese del primo film diretto da Giuseppe Fiorello, "Stranizza d’amuri", liberamente ispirato a un fatto di cronaca accaduto in Sicilia alla fine degli anni 70. Il film è prodotto da Iblafilm, Pepito Produzioni con Rai Cinema. Eleonora Pratelli e Agostino Saccà hanno unito le forze per dar vita a un film che tratta con delicatezza un tema ancora drammaticamente attuale come la discriminazione e l’omosessualità.

«Ho aspettato molti anni prima di decidere, ho sempre avuto rispetto e timore per un mestiere così complicato, difficile e sono molto emozionato soprattutto per la storia che ho deciso di raccontare», dichiara il regista che spiega: «Da anni seguo con interesse un delitto accaduto in provincia di Catania alla fine degli anni 70 e per anni ho pensato che quella storia di un amore senza tempo, mai consumato e per sempre ricordato dovesse diventare un racconto. Mi sono affidato alla mia immaginazione per restituire al pubblico la memoria di quei due ragazzi che hanno pagato un prezzo troppo alto per essersi amati. Attualmente sono in fase di pre produzione, scelta delle location definitive e del cast», aggiunge Giuseppe Fiorello che è anche sceneggiatore insieme a Carlo Sala, Andrea Cedrola e la collaborazione di Josella Porto.

