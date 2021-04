"E' l'Italia, bellezza" racconta tutte le anime, e le età, della Sicilia

Romana, bizantina, araba, normanna: sono molte le anime della Sicilia, almeno quanto i popoli che vi si sono avvicendati. Le scopre Francesca Fialdini nell'ultima puntata di «È l'Italia, bellezza!», il programma di Rai Cultura in onda questa sera alle 22.10 su Rai Storia.

Fra le tappe la Villa Romana del casale a Piazza Armerina, nella provincia di Enna, un'area archeologica che mostra, meglio di qualunque altra, il connubio tra la civiltà romana e quella nordafricana del IV secolo.

Il viaggio si sposta poi a Palermo. Panormos per i Greci, Panormus per i Romani, Balaarm per gli Arabi, Balermus per i Normanni. Una delle più importanti trasformazioni di Palermo si deve al regno di Ruggero II, che fece della città una delle capitali più splendenti del Mediterraneo. Grandezza celebrata all'interno del Palazzo dei Normanni, ancora oggi cuore politico e amministrativo cittadino, ma già dalla sua prima fondazione castello fortificato e poi reggia pronta a ospitare nei secoli sovrani di ogni provenienza. Al suo interno si trova uno dei monumenti medievali più suggestivi e meglio conservati al mondo: la Cappella Palatina.

Un viaggio in Sicilia non può ignorare l'Etna, il «vulcano femmina» che pare incarnare l'essenza tellurica di un'isola che lentamente cambia, senza mai smettere di essere sé stessa. Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco dal 2013, il vulcano più alto del Continente è anche uno dei più attivi del globo, nonché palestra di studio per generazioni di geologi e vulcanologi. Infine, l'arcipelago delle Eolie con il «vulcano maschio», lo Stromboli.

