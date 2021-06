Turismo, la Sicilia riparte dalla cultura. Samonà "E' il nostro biglietto da visita"

"L'apertura della mostra 'Blocks' all’Albergo delle Povere di Palermo rappresenta davvero un primo passo verso la normalità per i beni culturali dell’Isola, una ripartenza nel segno della cultura". Lo ha detto all’Italpress l'assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana Alberto Samonà ricordando come "l'apertura della mostra era già stata rinviata per due volte".

"Questa è una delle tante iniziative programmate per questa estate - ha aggiunto - in tante città dell’Isola. Al centro dell’azione politica del governo c'è la promozione di quello che è il principale biglietto da visita della Sicilia ovvero i nostri beni culturali". Nel corso della pandemia e durante i mesi di chiusura forzata, ha ricordato l'assessore Samonà "sono stati realizzati lavori per rendere maggiormente fruibili e accessibili i nostri siti per quella che io chiamo 'la primavera archeologica' della nostra isola anche grazie alle nuove collaborazioni con le università e le nuove campagne di scavo che sono state avviate".

Infine una accenno ai lavori che interesseranno la struttura di corso Calatafimi a partire da settembre. "Alla fine della mostra" - ha spiegato l'assessore - verranno consegnati i lavori per nove milioni per riqualificare gli spazi espositivi dell’Albergo delle Povere e per creare all’interno dei locali dello stesso gli spazi adatti per ospitare il centro per il restauro e il centro del catalogo regionale. Questo luogo diventerà votato alla cultura all’arte".

