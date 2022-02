Sul web senza pericoli: domani al Ministero "Generazioni Connesse" con le scuole

L'urgenza di una corretta cultura digitale è stata richiamata all'attenzione collettiva anche da alcuni grandi eventi televisivi degli ultimi giorni. Il Festival di Sanremo ha dato spazio all'allarme sugli hater, gli odiatori da tastiera, che usano i social per infamare e ferire indisturbati. E anche Papa Francesco, nell'intenso, storico, colloquio a tutto tondo con Fabio Fazio su Rai 3 ha voluto toccare il tema del bullismo, dell'aggressività sociale, del linguaggio usato come un'arma da taglio. Tutti comportamenti che dal mondo reale, virano stabilmente in quello del web, ormai sempre meno "virtuale": a farne le spese sono i più giovani, sovente privi delle giuste difese necessarie per frequentare senza rischi la rete. E l'arma più potente è senz'altro l'informazione. Per questo domani in tutto il mondo si celebrerà la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. L’appuntamento con il Safer Internet Day, accompagnato dal consueto slogan "Together for a better Internet", prevede un fitto programma di iniziative organizzate dal Ministero dell’Istruzione, coordinatore del progetto "Generazioni Connesse" il Safer Internet Centre, Centro italiano per la sicurezza in Rete.

L'evento nazionale si terrà al Ministero di viale Trastevere a partire dalle ore 10 alla presenza del ministro Patrizio Bianchi e potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube del MI.

In tutta Italia si svolgeranno attività promosse con i principali partner di "Generazioni Connesse": l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, la Polizia di Stato, Telefono Azzurro e Save the Children. Sul web il racconto della giornata sarà accompagnato dagli hashtag #SID2022 e #SICItalia. Sono previsti webinar, dirette e interviste con esperti. Al Ministero dell’Istruzione, istituzioni, decisori politici ed esperti collegati si incontreranno con i giovani delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, per approfondire le tematiche del Better Internet for Kids Policies, ovvero opportunità e criticità connesse al mondo delle tecnologie digitali. Tra i presenti, ci saranno anche i giovani "attivisti" dello Youth Panel, composto da studentesse e studenti di scuole iscritte a Generazioni Connesse in quanto rappresentanti di azioni virtuose italiane relative all’uso delle nuove tecnologie.

La ricerca: giovani più consapevoli

"Meno tempo speso online e maggiore consapevolezza dei rischi in cui si può incappare sul web": questo in sintesi il quadro che emerge dalla ricerca condotta da Generazioni Connesse, in collaborazione con Skuola.net, Università degli Studi di Firenze e Sapienza Università di Roma-Cirmpa, in occasione del Safer Internet Day (studio realizzato su un campione di 2.472 studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado). Se infatti tra il 2019 e il 2020 era più che raddoppiata la percentuale di coloro che raccontavano di essere connessi dalle 5 alle 10 ore al giorno - passando dal 23% al 59% - nell’ultimo anno il dato ha iniziato lentamente a tornare sui livelli pre-pandemia fino alla più recente rilevazione secondo cui il 42% dei ragazzi è stato collegato al web per un tempo medio così lungo. Meno ore su Internet anche per coloro che si dichiarano «sempre connessi», che scendono dal 18% rilevato nel 2021 al 12% della prima rilevazione del 2022. Il restante 46% degli adolescenti coinvolti nella ricerca, invece, stima di passare online meno di 4 ore al giorno, contro il 23% complessivo di 12 mesi fa.

Cresce il cyberbullismo ma anche la capacità di aiuto

Aumenta la consapevolezza dei ragazzi e, in particolare, di quanti sfruttano le conoscenze acquisite sui meccanismi della Rete per aiutare i coetanei in difficoltà: nell’ultimo anno, il 95% degli studenti coinvolti nella ricerca dichiara di aver sostenuto ragazze e ragazzi della propria età con consigli e suggerimenti per migliorare la loro esperienza nella dimensione digitale. I più diffusi? Evitare di condividere online dati sensibili, fare attenzione alle persone conosciute in Rete, non diffondere foto e video privati sul web, non condividere informazioni sensibili su altre persone senza il loro consenso, verificare l’attendibilità di chi ci manda link prima di aprirli. Interventi quantomai utili, visto che pur crescendo la consapevolezza sulle potenzialità e sui rischi della Rete, fenomeni come il sexing o il cyberbullismo sono tutt'altro che sconfitti. Solo negli ultimi 2-3 mesi, il 24% degli intervistati racconta di aver scambiato proprie immagini intime, mentre il 7% dichiara di essere stato vittima di atti di cyberbullismo, a cui si aggiunge un 2% di cyberbulli e un 21% di spettatori di tali atti. Tra gli effetti positivi che il lento ritorno alla normalità sta avendo sulla vita digitale delle nuove generazioni c'è anche una spiccata attenzione per i temi della sicurezza online. Nell’ultimo anno, più della metà dei ragazzi (55%) dice di aver ricevuto indicazioni e informazioni utili per difendersi dai pericoli della Rete. Un dato quasi doppio rispetto a dodici mesi fa, quando appena il 29% affermava di confrontarsi su tali argomenti.

La scuola argine fondamentale

Fondamentale il ruolo della scuola: la maggiore diffusione della cultura digitale è dovuta in gran parte all’azione svolta dai docenti.

Le studentesse e gli studenti che hanno ricevuto insegnamenti sulla sicurezza online dai loro insegnanti sono passati dal 12% di un anno fa al 31% attuale. Il 68% delle ragazze e dei ragazzi però non ha mai sentito parlare del nuovo regolamento per il trattamento dei dati personali, entrato in vigore nel 2018 e si dichiara preoccupato in merito alla possibilità che i siti web visitati possano condividere le loro informazioni personali con altri. Simili percentuali vengono riportate anche rispetto al tracciamento di cosa fanno online (un po' preoccupato 52%; molto preoccupato 39%) e a possibili usi non autorizzati dei dati forniti (un po' preoccupato 65%; molto preoccupato 23%).

Febbraio mese della sicurezza: le opportunità

Con il Safer Internet Day 2022 partirà la sesta edizione della campagna «Il Mese della Sicurezza in Rete». Durante tutto il mese di febbraio le scuole interessate a partecipare ad attività formative e di sensibilizzazione relative all’uso consapevole degli strumenti digitali potranno trovare informazioni relative agli eventi organizzati da associazioni, istituzioni ed aziende sul sito www.generazioniconnesse.it/site/it/2022/02/08/sid-safer-internet -day-2022/. Le attività social potranno essere condivise con l'hashtag #laretesiamonoi. Tutte le scuole potranno offrire un contributo durante tutto il mese di febbraio. Sarà possibile caricare online gli eventi realizzati per la giornata e durante tutto il mese, sul sito www.generazioniconnesse.it al seguente linkhttps://www.generazioniconnesse.it/site/it/iniziative-e-lavori-delle-scuole/ Nel corso degli anni, il Safer Internet Day è diventato un appuntamento atteso per tutti gli operatori del settore, le istituzioni, le organizzazioni della società civile. Per informazioni relative agli eventi organizzati in tutto il mondo è possibile consultare il sito della Commissione Europea dedicato alla giornata: https://www.saferinternetday.org/.

