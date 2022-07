"Teatri riflessi" a Zafferana: festival internazionale di corti

Si terrà dal 14 al 16 luglio all’Anfiteatro Falcone e Borsellino del Parco comunale di Zafferana Etnea la settima edizione di “Teatri Riflessi”, Festival internazionale di corti teatrali e coreutici, organizzato dall’associazione culturale no-profit InterCulture. Il Festival aprirà la Rassegna “Etna in Scena”. Diciassette le compagnie in gara provenienti da Italia, Messico, Regno Unito e Usa. Un grande evento che dà risalto alle arti performative contemporanee e mette in luce le eccellenze culturali del territorio. Per le semifinali di giovedì 14 e venerdì 15 luglio, i corti verranno valutati da una Giuria tecnica di 41 membri tra drammaturghi, registi, attori, critici, direttori artistici e produttori teatrali, che avrà il compito di decretare i 7 finalisti che si esibiranno nuovamente sabato 16 luglio. A decretare il vincitore del Premio “Giovanni Di Bella” Miglior Corto di “Teatri Riflessi 7” contribuiranno anche i voti della Giuria stampa e quelli della Giuria giovani. Tra i componenti della Giuria stampa la giornalista Lilly La Fauci, collaboratrice della Gazzetta del Sud. Tra gli organizzatori di Teatri Riflessi vi è anche il Dams dell’Università di Messina.

