La scuola del futuro: s’inaugura Didacta Sicilia tra innovazione didattica e formazione

Si apre domani giovedì 2o ottobre negli spazi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania, la prima edizione di Fiera Didacta Italia Edizione Siciliana, il più importante evento dedicato all’innovazione didattica, organizzata da Fiera Didacta Italia con la collaborazione e il sostegno della Regione Siciliana

La manifestazione, dedicata a Mario Lodi nel centenario della nascita, è rivolta a tutti i livelli di istruzione e formazione: nido, scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituti professionali ITS, università, istituti di ricerca scientifica e di formazione professionale, oltre a aziende e addetti ai lavori.

Alla cerimonia inaugurale, che si svolgerà alle ore 9,30 nella Main Hall alla presenza del Comitato organizzatore, dopo il saluto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani in videocollegamento dalla Sala Alessi di Palazzo d'Orléans, interverranno l’amministratore delegato di Sicilia Fiera, Nino Di Cavolo, Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, il sindaco del Comune di Misterbianco, Marco Corsaro, Federico Portoghese, commissario straordinario della Città metropolitana di Catania, la presidente di Indire, Cristina Grieco, Giuseppe Pierro, Direttore dell’Ufficio scolastico regionale e, in rappresentanza di Didacta International, Reinhard Koslitz. Presente anche una delegazione di quindici Ragazzi Sindaci della provincia di Catania che con la fascia tricolore prenderanno parte al taglio del nastro in rappresentanza di studentesse e studenti siciliani. Modera l’evento la giornalista Simona Mazzone.

Sono 276 in totale gli eventi della tre giorni di mostra tra workshop immersivi, seminari e convegni e oltre 75 le aziende che presenteranno prodotti e soluzioni innovative nei vari settori merceologici: dalla robotica al mondo STEM, dal metaverso alle aule immersive della scuola 4.0 senza tralasciare le ultime novità in tema di cancelleria e editoria specializzata.

All'interno della fiera si potrà visitare “L’eredità di Falcone e Borsellino”, la nuova versione della mostra fotografica aggiornata in occasione del trentennale delle stragi mafiose del '92, realizzata dall’Ansa assieme al Ministero dell'Istruzione e con il sostegno del Fondo sociale europeo della Regione Siciliana. La mostra racconta, attraverso immagini anche private e familiari, le tappe salienti della vita di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel corso della manifestazione sarà proiettato anche il docufilm “L’eredità di Falcone e Borsellino”, curato da Francesco Nuccio, Franco Nicastro e Giuseppe Di Lorenzo, che raccoglie le testimonianze di giornalisti, magistrati e familiari dei due giudici uccisi dalla mafia.

Fra gli eventi promossi dalla Regione Siciliana nella giornata inaugurale, alle ore 10, il seminario “Metodologie e strumenti per la presentazione, il monitoraggio e la valutazione di progetti secondo l’approccio comunitario”. Sempre alle ore 10 prenderanno il via i workshop “Il Coding nella didattica delle discipline” e “MaSTEAMatica: sperimentazioni binazionali della sezione Steam del Liceo Scaduto di Bagheria”, mentre alle ore 15 si svolgerà il seminario “Chi; come; dove; quando; perché: “Investire nell’educazione”.

L’istruzione nelle isole e aree interne

Si parlerà di “Investire nello sviluppo della scuola delle isole e aree interne. Il valore della rete e del mentoring territoriale” al convegno a cura di Indire che si tiene sempre giovedì alle ore 13.45 con l’obiettivo di mettere a fuoco il valore della dimensione di rete nei processi di sviluppo e miglioramento delle forme didattiche e organizzative delle realtà educative anche alla luce delle azioni di riorganizzazione del sistema scolastico delle isole e delle aree interne previste nel PNRR. Fra i relatori la Presidente di Indire, Cristina Grieco e Giuseppe Pierro, direttore Generale USR Sicilia.

Info e iscrizioni agli eventi sul sito Didacta Sicilia. La fiera sarà aperta dalle 9,30 alle 18,30 (costo del biglietto d’ingresso: € 10).

© Riproduzione riservata