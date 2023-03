Beni culturali: il 10 marzo in Sicilia musei e parchi gratis in ricordo di Sebastiano Tusa

Anche quest’anno il 10 marzo torna la «Giornata dei Beni Culturali siciliani», dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, il grande archeologo e assessore regionale dei Beni culturali tragicamente scomparso nel disastro aereo avvenuto in Etiopia nello stesso giorno del 2019. Per l’evento tutti i luoghi d’interesse culturale della Regione Siciliana, siti archeologici, musei, gallerie e biblioteche, saranno aperti gratuitamente al pubblico.

Oltre agli ingressi gratuiti, inoltre, i Parchi archeologici realizzeranno numerose attività. «Iniziative come questa - afferma l’assessore regionale ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - testimoniano e ci permettono di comprendere quanto Tusa, uomo di grande capacità ed equilibrio, abbia amato quest’Isola. Un uomo che ha messo al centro del suo impegno il recupero della memoria storica pur essendo sempre proiettato in un futuro fatto di innovazione e sperimentazione.

Il nostro obiettivo è tramandarne il ricordo e l’operato, affinché i suoi insegnamenti e le sue passioni possano continuare a vivere e ci consentano di portare avanti la sua visione dei beni culturali come strumento per la crescita della nostra regione». Queste alcune fra le iniziative dei Parchi archeologici siciliani.

Nella Valle dei Templi di Agrigento sarà possibile prendere a parte a visite guidate inedite, grazie all’apertura di luoghi esclusivi come le catacombe. A Selinunte il Parco archeologico organizzerà, al Baglio Florio e a Pantelleria nei locali comunali e nella sede del Parco nazionale, la proiezione di due cortometraggi dal titolo: «Oltre Selinunte» e «Appunti per la terra di Yrnm», in cui Tusa racconta «le storie» di due terre a cui fu profondamente legato.

Nel Parco archeologico di Segesta sarà possibile prendere parte ad una speciale visita guidata al Tempio Dorico, dove saranno fornite ai visitatori le coordinate storico-geografiche inerenti l’antica colonia elima e illustrate alcune tradizioni storiche relative all’origine dei segestani.

Al Parco archeologico di Siracusa sarà invece possibile prendere parte ai due eventi che si terranno nei locali del museo Paolo Orsi: alle ore 16.30 è previsto il laboratorio didattico «Piccoli Vasai», dedicato ai giovani dai 6 ai 12 anni a cura di Civita Sicilia; alle ore 17.30 è in programma la proiezione del docufilm «Ciauru i risina: I ricordi di un maestro d’ascia». Il calendario completo delle iniziative nei Parchi archeologici è consultabile nella sezione «Eventi» del sito web Sicilia Archeologica (https://parchiarcheologici.regione.sicilia.it/).

