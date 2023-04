Una bella “Scoperta”: il Catania Book Festival

La quarta edizione del Catania Book Festival si terrà a “Le Ciminiere” dal 5 al 7 maggio e anche quest’anno è ricchissima di incontri ed eventi dedicati alla lettura per tutti. Con una novità senza precedenti: la manifestazione accoglierà la prima tappa nazionale dello Strega Tour, ospitando la dozzina degli scrittori che concorrono al prestigioso premio letterario italiano. Una prima volta assoluta nell’isola per la storica competizione della Fondazione Bellonci che ha scelto Catania e il suo Festival più amato dai lettori, soprattutto giovani. Al Catania Book Festival, ideato e diretto da Simone Dei Pieri, nell’edizione 2023 sono previsti 160 eventi distribuiti nei 3 giorni, tra presentazioni di libri, laboratori creativi legati alla scrittura e alla lettura, live reading e spettacoli (il programma completo è online all’indirizzo www.cataniabookfestival.com/): «Faremo del nostro meglio – ha detto alla presentazione della manifestazione – per il Catania Book Festival. La squadra del festival non ha mai smesso di lavorare in questi ultimi 12 mesi e respiriamo un clima di grande entusiasmo. Soprattutto non vogliamo deludere i visitatori, l’anno scorso sono stati ben 9 mila, e per questo abbiamo puntato a migliorarci, anche raddoppiando gli spazi del Festival».

Sul palco d’onore ovviamente gli scrittori della dodicina del Premio Strega: Silvia Ballestra, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio, Gian Marco Griffi, Vincenzo Latronico, Romana Petri, Rosella Postorino, Igiaba Scego, Andrea Tarabbia, Maddalena Vaglio Tanet, Carmen Verde. La presentazione del Festival è stata aperta da un commosso ricordo di Ada D’Adamo, la scrittrice della dodicina scomparsa. Ma tra gli ospiti ci saranno anche tanti altri autori e autrici amatissimi dal pubblico, oltre a personaggi come Rocco Tanica, Marco Ligabue, Joe Bastianich, Daniela Collu, Norma Cerletti, Massimo Bisotti, Beatrice Cristalli, Danilo Bertazzi, Giulia Pompili e molti altri.

Il tema di quest’anno è “La Scoperta”, ed è stato illustrato attraverso il manifesto realizzato da Wallie (Walter Petrone) talentuoso artista e graphic novelist italiano. «L’immagine di un giovane immerso nella lettura, adagiato su un affascinante micromondo fatto di creature magiche e luoghi onirici, rappresenta l’incanto delle storie che attraversano le nostre vite», ha detto Dei Pieri.

Il festival ha raddoppiato gli spazi e inserito due aree, “Mercurio” e “Diana”, destinandole rispettivamente ad attività all’aperto e laboratoriali. Anche quest’anno sarà assicurato grande spazio agli editori indipendenti che vorranno esporre e promuovere i propri libri.

© Riproduzione riservata