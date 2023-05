Catania Book Fest: Un bilancio positivo: 12mila le presenze. Orgoglio per lo Strega Tour

«Abbiamo faticato, ma sempre con i nostri sorrisi e grandi soddisfazioni. I numeri ci danno ragione. Il Catania book festival è ulteriormente cresciuto». Lo afferma Simone Dei Pieri, ideatore e direttore della kermesse, giunta quest’anno alla quarta edizione, che si dice «realmente soddisfatto» della quarta edizione del Catania Book Festival che si è appena conclusa a Le Ciminiere ospitando dodicimila visitatori.

Sono stati 160 gli incontri proposti. Quelli maggiormente seguiti sono stati lo Strega Tour del venerdì, il giorno di apertura con la prima tappa italiana per i dodici scrittori semifinalisti del premio letterario più importante d’Italia, e lo spettacolo di stand up comedy di Stefano Rapone, nell’ambito della rassegna proposta da Friccicore.

Sono stati circa 700 invece i partecipanti a laboratori e workshop. «La verità è che gli eventi culturali che mettono al centro i libri e le storie – sottolinea Dei Pieri – sono graditi da cittadine e cittadini di tutte le età. Non è facile organizzare eventi di questa portata, ma i risultati ci rincuorano e siamo decisi a fare sempre meglio, perché c’è ancora molta strada da fare. Ospitare la prima uscita nazionale dello Strega Tour in Sicilia, proprio nella nostra città ci ha inorgogliti. Ma eravamo felici, di una felicità vera, quando assistevamo anche alle sessioni di yoga letterario o ai laboratori per bambini o quando si brindava con i cocktail ispirati ai grandi autori che sono stati ideati dai nostri sponsor. È un regalo che noi giovani stiamo facendo a noi stessi e alla città».

Dunque, arrivederci al prossimo anno, con nuovi appuntamenti.

