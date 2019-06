Lungomare di Capo d'Orlando, appaltati i lavori

Il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeolico in Sicilia ha appaltato la gara per “gli interventi dei litorali in erosione del Comune di Capo d'Orlando, tramite consolidamento di tratti di muro di sostegno dei lungomare Andrea Doria e San Gregorio”. L'appalto, per l'importo di 450 mila euro, riguarderà il tratto del lungomare Doria, nei pressi dell'incrocio con via Libertà e il lungomare San Gregorio, e il tratto del lungomare San Gregorio nei pressi della piazzetta Melitta Domiano. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte a gara “aperta” è il 15 luglio.

I lavori dovrebbero iniziare a settembre così da evitare disagi alla stagione balneare in corso.

