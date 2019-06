Riscossione Sicilia, la Uilca: "Garantire i lavoratori"

"L’obiettivo principale della Uicla, è stato sempre e lo è anche adesso, alla luce dell’ ultima audizione in Commissione Bilancio della Regione Sicilia, quello di garantire il livello occupazionale dei Lavoratori di Riscossione Sicilia". Lo dichiara Giuseppe Gargano, segretario regionale Uilca Sicilia.

"I lavoratori non possono pagare sulla propria pelle la situazione economico-finanziaria in cui versa Riscossione Sicilia. Apprendiamo con piacere che da parte del presidente di Riscossione Sicilia ci sia la volontà di voler risanare la situazione aziendale cercando di evitare alcuna ipotesi di procedura concorsuale, così come ribadito dal comunicato unitario delle organizzazioni sindacali di Riscossione Sicilia".

"L’auspicio è che la Regione Sicilia, faccia tesoro del lavoro che sta svolgendo l’attuale cda – dichiara Enrico Pellegrino storico leader degli esattoriali siciliani - e trovi in tempi brevi una soluzione che tuteli i lavoratori e gli dia la stabilità e la serenità che si meritano".

