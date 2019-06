Atm, accordo azienda-Comune di Messina per l'incremento delle ore di lavoro di 120 dipendenti

Atm, sindaco e consiglio di amministrazione ufficializzano l'incremento sperimentale delle ore dei contratti per oltre 120 lavoratori part time dell'azienda trasporti di Messina.

Non è ancora la trasformazione in full time, ed è solo un esperimento per tre mesi, ma di certo un passo avanti per i dipendenti Atm che vedranno incrementate da 30 a 36 le ore lavorative settimanali.

"Un esperimento che auspichiamo diventi definitivo - dichiarano Carmelo Garufi e Michele Barresi segretari Filt Cgil e Uiltrasporti di Messina -, che era alla base dell'apertura di credito che Filt Cgil e Uiltrasporti avevano dato all'amministrazione De Luca, nei tavoli presieduti dall'assessore Mondello, sospendendo nelle scorse settimane le procedure di sciopero avviate".

Sebbene il sindacato puntasse alla trasformazione definitiva in full time a 39 ore, il primo passaggio a 36 ore per questi lavoratori non può essere che accolto come un buon segnale che le sigle vedono positivamente.

"L'azienda con questo incremento di orario scommette finalmente su settori altamente produttivi- continuano Garufi e Barresi - come le officine e la ZTL e verifica titoli di viaggio che garantiscono incassi annui di oltre 3 milioni di euro".

