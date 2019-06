Illuminazione pubblica a Messina, servizio dimezzato fino a fine giugno

Lavoreranno al 50% fino a fine mese gli uomini che si occupano della pubblica illuminazione della città.

Oggi si è svolta riunione al dipartimento Ll.Pp. del Comune di Messina con la rappresentanza sindacale Fim Cisl e le maestranze impegnate nel Servizio di Manutenzione e Conduzione degl Impianti di Illuminazione Pubblica per conto della Di Bella Costruzione s.r.l. aggiudicatari in Ati dell'appalto.

Da tanti mesi si attende la firma del contratto da 40 milioni per i prossimi sei anni. Il ritardo è dovuto alla montagna di certificati che sono necessari per completare amministrativamente l’affidamento. I lavoratori sono in stato di agitazione da due giorni.

A fronte delle rassicurazione in merito alla prossima sottoscrizione del contratto d'appalto e conseguentemente del pieno avvio dello stesso, per senso di responsabilità, le maestranze garantiranno un servizio ridotto al 50% del tempo lavorativo, oltre il pronto intervento, fino al 30 giugno.

