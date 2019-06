Via ai cantieri di servizi a Messina, lavoro per 489 persone

Palazzo Zanca è pronto a far partire i cantieri di servizi. Cinque anni dopo il primo annuncio, a Messina dovrebbe essere la volta buona. Dopo il tentativo fatto dal governo Crocetta che stanziò 50 milioni di euro, ora tocca a quello guidato da Musumeci preparare il terreno all'avvio di una misura che a Messina era particolarmente attesa.

Il decreto di finanziamento da 1.567.450 euro è finalmente arrivato al Comune, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, e con la copertura finanziaria assicurata adesso tocca solo agli uffici mettere in campo l'esercito di messinesi che saranno impiegati per i prossimi tre mesi.

In base alle precise indicazioni della Regione che finanzia la misura, i cantieri devono partire immancabilmente entro il 20 luglio. I cantieri avviati saranno 32 e si occuperanno di diverse attività concrete di pulizia e manutenzione. Saranno 489 i messinesi impiegati.

