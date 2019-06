Parcheggi a Taormina, probabili sconti durante la bassa stagione

Torna d'attualità la spinosa questione delle tariffe dei parcheggi a Taormina, che a più riprese e ormai da parecchi anni è al centro della discussione e di richieste finalizzate, da più parti, a una revisione complessiva dei prezzi nei posteggi comunali nella bassa stagione.

La problematica, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, è destinata a riproporsi nuovamente nel periodo autunnale e invernale, e allora già si guarda in prospettiva per capire se potrà concretizzarsi un abbassamento delle tariffe per rendere più “appetibile” la sosta invernale al Lumbi e al Porta Catania.

In quest'ottica, l'Azienda servizi municipalizzata ha formulato adesso una proposta di integrazione di alcune tariffe da sottoporre all'attenzione del consiglio comunale per valutare l'opportunità di far entrare in vigore alcune novità in ottica futura.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE