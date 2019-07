Cantieri di servizi a Messina, pubblicato l'elenco degli ammessi: lavoro per 489 persone

Entrano nel vivo le fasi di avvio dei cantieri servizi per centinaia di messinesi. Il dipartimento dei servizi sociali ha pubblicato l’elenco incrociato degli ammessi e dei cantieri in cui dovranno operare. Al lavoro per tre mesi 489 persone in stato disagio economico, 32 i cantieri avviati che serviranno per lo più per tenere pulita la città.

Tutti gli ammessi secondo un calendario pubblicato sul sito del comune dovranno dare conferma della disponibilità presentandosi al front Office di Palazzo. Satellite

