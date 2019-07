Aeroporti, il "comitato trasporti eoliani" lancia il piano di uno scalo a Lipari

A Lipari, la maggiore isola delle Eolie, si punta a realizzare un piccolo aeroporto. Il progetto è portato avanti dal comitato trasporti Eoliani presieduto da Sarah Tomasello, albergatrice che per sabato ha organizzato all’Hotel «Aktea» un convegno dal tema «Non solo per mare, come raggiungere le Eolie in modo alternativo».

«Oggi le nuove tecnologie - spiega Emanuele Carnevale, ingegnere, componente del comitato - permettono di pianificare un sistema dei trasporti integrato che potrà garantirci la vera continuità territoriale. Finalmente si cominci a prendere contezza delle grandi novità che oggi possono cambiare il futuro dei collegamenti con le Eolie».

Al convegno partecipano il vice presidente della Regione Gaetano Armao, il sindaco Marco Giorgianni che ha concesso il patrocinio del Comune di Lipari.

Tra le zone individuate vi sono Punta Castagna ad Acquacalda e Poggio dei Funghi a Quattropani.

