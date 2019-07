Il progetto sul Lido Mortelle a Messina: più camere, una Spa e i ristoranti

Un albergo a cinque stelle con la Spa, le cabine ampliate e la piscina accessibile a tutti gli ospiti del lido. Ed ancora un ristorante gourmet ed un risto-self. C'è un polo alberghiero in funzione tutto l'anno nei progetti della società che si aggiudicata all'asta il Lido di Mortelle e la struttura alberghiera annessa.

Un progetto ambizioso che per il momento è solo sulla carta in attesa che si completi l'iter burocratico e vengano sciolti tutti i nodi della concessione demaniale. L'idea è di portarlo agli antichi sfarzi come succedeva negli anni Settanta e Ottanta e fino agli anni Novanta, quando l'estate messinese aveva come meta obbligatoria il Lido di Mortelle.

