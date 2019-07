Dumping contrattuale, anche il Comune di Giardini Naxos contrasterà il fenomeno

Anche il Comune di Giardini Naxos avvierà delle azioni tese a contrastare il fenomeno del dumping contrattuale sul territorio. Il sindaco Pancrazio Lo Turco ha assicurato un intervento della sua Giunta durante l’incontro tenutosi al Palazzo Municipale con la Cisl di Messina rappresentata dal segretario generale Tonino Genovese, dalla segretaria territoriale Mariella Crisafulli, e per Fisascat Messina Pancrazio Di Leo, Salvatore D’Agostino, Mario Ianniello e Giovanni Rigano.

L’amministrazione comunale di Giardini si è impegnata ad approvare un atto di indirizzo nei confronti di commercianti, esercenti ed imprenditori del settore per l’applicazione dei contratti nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

«Il Comune – ha dichiarato il Sindaco Lo Turco – è da tempo intervenuto per agevolare il settore del turismo abbassando notevolmente la tassa di soggiorno ed annullandola nel periodo di bassa stagione per favorire il prolungamento dell’attività. Ci aspettiamo, quindi, che anche gli operatori diano dignità al lavoro ed ai lavoratori con contratti regolari».

«Occorre – hanno sottolineato i rappresentanti della Cisl e della Fisascat - lavorare in sinergia per contrastare e arginare il fenomeno dei “contratti pirata”, quelli siglati da associazioni datoriali minoritarie e organizzazioni sindacali poco rappresentative con condizioni economiche e normative peggiorative rispetto ai contratti di settore. La conseguenza, altrimenti, è quella di una corsa al massimo ribasso sul costo del lavoro in termini di retribuzioni, di diritti dei lavoratori, anche in termini di salute e sicurezza ed una concorrenza sleale nei confronti delle imprese che rispettano le regole ed applicano la Contrattazione Nazionale delle organizzazioni sindacali più rappresentative. Una condizione intollerabile perché il lavoratore spesso è costretto ad accettare un accordo al ribasso pur di non perdere il posto di lavoro e, quindi, uno stipendio ridotto che produce, altresì, anche minori entrate per il Comune per oneri e tasse».

La Cisl ha invitato l’Amministrazione comunale di Giardini Naxos anche ad applicare la normativa prevista dal Decreto Crescita secondo cui, gli Enti locali competenti al rilascio di licenze, concessioni e relativi rinnovi, siano subordinati al regolare pagamento dei tributi locali.

