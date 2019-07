Illuminazione pubblica a Messina, firmato l'accordo da 30 milioni

Firmato ieri a palazzo Zanca il contratto per l'appalto del servizio pluriennale di efficientamento della pubblica illuminazione cittadina con i rappresentanti della società capofila A2A Illuminazione pubblica e della Di Bella costruzioni, che è il braccio operativo per l’esecuzione dei lavori.

Si tratta di un accordo da 30 milioni di euro per un servizio di sei anni. Oltre alla normale manutenzione è prevista la sostituzione di tutte le lampade della pubblica illuminazione cittadine, circa 28.000, con led che faranno risparmiare parecchi soldi al comune. I primi interventi sono previsti a Fondo Fucile.

I lavori di relamping, finanziati con fondi Pon Metro, inizieranno entro i prossimi quindici giorni per concludersi ad ottobre 2020 ed interesseranno 8.300 punti luce, mentre la proposta migliorativa, che riguarda l’intera città, sarà effettuata durante il resto dell’appalto. Chiusa anche la vertenza per i lavoratori che in continuità opereranno anche per la nuova società.

