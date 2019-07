Polizia municipale di Messina, 28 nuove assunzioni a tempo determinato

Sette anni dopo l'ultimo, e a trenta da quello a tempo indeterminato, si torna a parlare di un bando per l'assunzione di vigili urbani al Comune di Messina. Sono 28 quelli che potranno essere inseriti nell'esiguo organico del Corpo, sempre a tempo determinato.

Ma ci sono solo dieci giorni per poter salvare i 18 “concorsisti” che quel concorso di sette anni fa lo vinsero. I fondi per poter assumere i 28 agenti di quest'anno e i 18 del prossimo arriveranno dal Decreto sicurezza: 25 i milioni a disposizione delle Città metropolitane per aumentare il livello di controllo del territorio, 900.000 per Messina.

