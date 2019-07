Atm di Messina, l'ora dei 30 nuovi autisti a termine: ma in graduatoria per un posto sono 49

I primi potrebbero iniziare a lavorare già nella settimana entrante. Sono i 30 autisti a tempo determinato di Atm che ieri hanno effettuato la prova pratica di guida per chiudere la selezione avviata tre mesi fa.

Una pura formalità per chi ha anni di esperienza sulle spalle, ma un passaggio obbligatorio per arrivare all'assunzione. Alla prova di guida sono arrivati in 49, tutti gli “abili” della procedura iniziata al Centro per l'impiego dove si sono presentati in 130 con una patente di guida del tipo richiesto per poter essere contrattualizzati per sei mesi dall'azienda di trasporto.

Ottanta però, non avevano un altro dei requisiti essenziali. L'esperienza certificata di almeno sei mesi all'interno di una azienda di trasporto pubblico locale. A quel punto, alla luce del reddito percepito, dei carichi familiari e dei mesi di precedente esperienza, è stata stilata, da una commissione esterna di Atm, una graduatoria di tutti e 49 gli aspiranti autisti. Ieri tutti hanno effettuato la prova pratica, ma in linea teorica solo i primi trenta avranno il contratto per sei mesi.

