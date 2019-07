Ventotto nuovi vigili a Messina, arriva il bando per le assunzioni nella municipale

Arriva il nuovo bando per diventare vigile urbano a Messina: 28 nuovi agenti saranno assunti per un anno, a partire dal prossimo autunno, e altri 18 nel 2020, tutti con contratto a tempo determinato.

Palazzo Zanca si aspetta oltre 5000 domande e per questo farà scattare una preselezione da affidare ad una azienda esterna. A pagare i costi di questa esternalizzazione saranno gli stessi candidati che dovranno versare 30 euro per partecipare alla preselezione, un test a risposta multipla.

Poi la prova vera e propria, a cui accederanno i primi 100 in classifica: un test scritto e un esame orale su materie tecnico-giuridico e amministrative. Potranno partecipare tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso almeno di diploma di scuola superiore e di patente sia B che A, cioè quella per poter guidare anche le moto.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud - edizione di Messina in edicola.

© Riproduzione riservata