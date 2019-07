Cantieri servizi, è caos a Messina: un ammesso su 4 rinuncia al lavoro

Alla fine uno su quattro ha preferito rinunciare. In 127 hanno detto «No, grazie ma preferiamo non lavorare».

I cantieri servizi, per i quali sono stati scritti fiumi di parole e si sono registrati decine di interventi politici, non sono piaciuti a una buona fetta dei 489 aventi diritto a Messina.

Adesso il Comune dovrà scorrere la graduatoria e cercare altri 127 messinesi che vogliono partecipare a questa misura nata alla Regione per venire incontro al disagio economico e che però, a guardarla in maniera superficiale, non sembra essere una priorità per molti.

