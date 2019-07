Supermercati chiusi a Taormina, Giardini, Letojanni: tempi più rapidi per le riaperture

Tempi ancora incerti per la riapertura dei principali punti vendita della grande distribuzione nel comprensorio di Taormina, Giardini, Letojanni interessati in questi mesi da vertenze.

Per questo il segretario generale della Fisascat Cisl Messina, Salvatore D'Agostino in una nota sollecita «una più rapida riattivazione delle strutture, nell'interesse complessivo non soltanto dei lavoratori ma anche dell'utenza oltre che delle società che potrebbero in tal modo ottimizzare il ritorno economico nel periodo principale per l'economia ed il turismo della zona».

In particolare dovrebbe essere ormai una questione di giorni la riattivazione dei tre punti Ard (Trappitello-Taormina), Superstore (Giardini Naxos) e Ingrosso (Letojanni), che sono transitati dal gruppo Gicap alla società “Like Sicilia” (gruppo Apulia), da diverse settimane chiusi e sin qui rimasti quindi indisponibili all'utenza con i maggiori disagi che si registrano soprattutto in questa fase, essendo in pieno svolgimento la stagione turistica.

