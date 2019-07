Boom di turisti Eolie, ma Milazzo paga i disagi legati ai parcheggi

Dopo un inizio di mese “tiepido”, il terzo weekend di luglio ha fatto registrare il primo consistente afflusso di turisti agli imbarcaderi a Milazzo. Navi ed aliscafi hanno viaggiato a pieno ritmo con un boom di prenotazioni nelle varie agenzie marittime della Siremar, della Liberty Lines e della Tarnav.

Sin da venerdì pomeriggio l'approdo di via Rizzo è stato preso d'assalto da chi puntava sul primo aliscafo per evitare sorprese. Stesso discorso ai traghetti dove si registrerebbero problemi per l'imbarco delle autovetture. Altro problema è quello dei parcheggi e sarà opportuno mettere in conto la necessità di realizzare una grande area per coloro che vanno alle Eolie.

Piacevole novità anche le numerose persone che hanno deciso di pernottare a Milazzo che registra pure un incremento di presenze. Il servizio completo sulla Gazzetta del Sud in edicola.

