Capo d'Orlando, restyling del lungomare di San Gregorio: al via l'iter per la gara d'appalto

Il decreto Crescita del Governo nazionale salva le ex Provincie siciliane che entro breve tempo dovrebbero approvare gli strumenti finanziari del 2019. Così la Città Metropolitana di Messina darà il via all’iter per la gara d’appalto per il restyling del lungomare San Gregorio di Capo d’Orlando, il cui progetto è stato approvato alcuni mesi fa in conferenza dei servizi.

Non dovrebbe quindi rischiare di essere perso il finanziamento europeo del Patto per Messina che, come si sa, ha un termine ben preciso e cioè il 31 dicembre di quest’anno. Si tratta di 800.000 euro che permetteranno alla Città Metropolitana, tre interventi differenti sulla provinciale 147, o meglio sul lungomare che dal centro città porta a San Gregorio.

Il primo è quello di messa in sicurezza del tratto nei pressi del faro mentre gli altri due sono quelli relativi al rifacimento di due spezzoni di muraglione dell’arteria. Uno è nella zona del Miramare mentre l’altro nella zona dello scoglio Garibaldi.

