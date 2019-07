Unicredit, la denuncia delle Uilca: la rete è al collasso

Se le notizie anticipate stamattina dai media su Unicredit dovessero essere confermate in sede di presentazione del piano industriale (3 dicembre a Londra) dobbiamo farci trovare pronti ad un periodo di lotta durissima, senza precedenti.

Nell’ultimo piano industriale 2014-2019 il gruppo ha perso già 10.000 lavoratori e le poche assunzioni sono del tutto insufficienti a coprire i vuoti lasciati, specie al sud. La rete è al collasso e le lavoratrici e i lavoratori sono allo stremo, tale situazione non è più gestibile. Se davvero l’idea è quella di accompagnare a cada altri 10.000 lavoratori per continuare a fare utili solo sul risparmio dei costi noi non ci stiamo e sarà inevitabile una mobilitazione su tutto il territorio nazionale.

La Uilca Unicredit,come ha già dichiarato, è contraria alle fughe in avanti per smania di protagonismo con iniziative locali perché deboli e inutili. Occorre mantenere i nervi saldi e soprattutto L’Unità del Tavolo Sindacale per affrontare in modo granitico le aziende che minano alla serenità dei lavoratori pensando a fare utili solo con il risparmio dei costi. Bisogna agire sulla leva dei ricavi.

Lo dichiara il segretario responsabile nazionale di Unicredit SpA, Rosario Mingoia.

