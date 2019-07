Arriva il biglietto unico per i trasporti a Reggio e Messina

Un solo biglietto per due città, anzi, due regioni. Prende corpo anche, sotto il profilo concreto, la “conurbazione” dello Stretto che punta a rendere molto più vicine Reggio e Messina. Si comincia dai trasporti, da quelli terrestri, per poi magari passare anche a quelli marittimi che sono i più attesi.

L'annuncio del varo della possibilità di acquistare un unico ticket e poter viaggiare sui mezzi pubblici di Atm e Atam, la società del tpl reggino, è arrivato al termine della tavola rotonda organizzata alla Città metropolitana di Reggio, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola.

Fra pochi giorni, i cittadini delle due sponde, utilizzando l'applicazione “Atam- trasporti e sosta” potranno acquistare il biglietto integrato per usare un mezzo in Calabria, magari per andare al porto, e poi un mezzo a Messina, magari per raggiungere il posto di lavoro o l'Università. Per il momento il costo sarà identico alla somma dei due ticket orari cioè 2,70 euro (1,50 il biglietto di Reggio e 1,20 quello di Messina) ma presto potrebbe esserci un lieve ritocco (2,40?). per incentivare questo tipo di bigliettazione integrata.

