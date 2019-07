Capo d'Orlando, scioperano i dipendenti comunali: attendono due stipendi

Domani, mercoledì 31 luglio, si fermeranno i dipendenti comunali di Capo d'Orlando aderenti alla Cgil per un'assemblea sindacale che si protrarrà dalle 9 alle 13.

Sul tavolo il nodo del pagamento degli stipendi arretrati al personale dell'Ente, dal mese di giugno al mese di luglio corrente e quindi di due mensilità. Si parlerà anche del pagamento degli arretrati contrattuali dal 2016 al 2018, già dovuti a tutti i lavoratori, dal mese di giugno 2015.

Nell'organico comunale di Capo d'Orlando non ci sono più due tipologie di dipendenti perché i 135 lavoratori precari il mese scorso sono stati stabilizzati per cui il loro profilo ora è a tempo indeterminato come i colleghi già in ruolo.

