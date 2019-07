Zona economica speciale, per Milazzo è il momento della verità

Zone economiche speciali, un passo avanti che coinvolge anche Milazzo che in extremis è riuscita a ritagliarsi una presenza all'interno di questa proposta prevista dal “Decreto Sud”. Lunedì prossimo alle 11 a Palermo, a Palazzo d'Orleans, sarà illustrato lo schema del Piano di sviluppo strategico finalizzato appunto alla richiesta della Zes per la Sicilia orientale e segnatamente dell'ipotesi di individuazione delle relative aree. Ciò a conclusione del ciclo di consultazione di tutti i soggetti interessati.

Sarà l'occasione, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, per vedere se le istanze dell'Amministrazione di Milazzo sono state prese in considerazione.

In atto la zona individuata quale Zona economica speciale ha una superficie di 450.000 metri quadrati ed è posta a ridosso dell'area portuale di Milazzo e delle aree Asi-Agglomerato Monforte-Barcellona.

