Blutec, sbloccati i pagamenti della cassa integrazione per i lavoratori

Sbloccati i pagamenti della cassa integrazione per i lavoratori della Blutec. Lo ha consentito "il lavoro congiunto tra Ministero del Lavoro e Inps ha consentito lo sblocco dei pagamenti della cassa integrazione per i lavoratori della Bluetec", si legge in una nota del dicastero.

"Per fronteggiare la difficile vertenza e assicurare gli ammortizzatori sociali fino a fine anno il Ministero del Lavoro sta nel frattempo lavorando ad una norma per concedere ulteriori periodi di cassa integrazione".

