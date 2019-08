Illuminazione pubblica a Barcellona, bando per il “project financing”

A più di tre anni dall'avvio del procedimento, dopo un travagliato iter, è stato pubblicato, sul sito della Centrale unica di committenza del Comune di Barcellona, il bando per la procedura aperta volta all'affidamento del “progetto per il conseguimento del risparmio energetico e l'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto” da realizzarsi in project financing, ovvero con investimenti da parte di privati. Lo sportello per la presentazione delle offerte da parte delle imprese specializzate è già attivo e resterà aperto fino alle 12 del prossimo 11 settembre.

Il criterio per la scelta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

