Aree attrezzate a Capo Peloro, rinviati i progetti legati alla Bandiera blu a Messina

Progetto Bandiera Blu a Messina: la rivoluzione annunciata slitta di un anno ma non è azzerata. Ci mancherebbe: troppo alta è la posta per fallire il traguardo. Se anche in questo quinquennio il Comune non riuscisse a recuperare il degradato territorio comunale e demaniale che penalizza l'affascinante Capo Peloro e a dare ordine a S. Margherita, altro che “calo demografico”: sarebbe fuga di massa.

I due maggiori interventi di valorizzazione del progetto, come scrive la Gazzetta del Sud in edicola, finanziato con 240.000 euro, che erano stati annunciati già “entro giugno”, in particolare a Torre Faro e a Santa Margherita dov'erano previste in totale ben 11 postazioni attrezzate (vedi articolo a fianco) sono stati rinviati per via dei tempi che sono stati necessari ad ottenere tutti i pareri, specie quelli richiesti in un'area pregiata quale la Punta.

Adesso i lavori potrebbero iniziare, ma a questo punto il periodo di alta stagione e di affollamento ha suggerito il rinvio.

