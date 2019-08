Tornano le trivelle texane nella Val di Noto, la Regione dà l'ok ai rilievi

Tornano i petrolieri nella Val di Noto e si levano gli scudi contro le trivelle, la comunità è pronta ad alzare le barricate.

La società è la stessa, la texana Panther oil che adesso prende il nome di Maurel et Prom Italia, che più di dieci anni fa aveva provato a installare le trivelle per la ricerca di idrocarburi nella periferia di Noto. La stessa società ha anche provato qualche anno dopo a realizzare delle piattaforme petrolifere in mare nel golfo di Noto senza però riuscirci.

Adesso sotto la lente d'ingrandimento ci sono fiumi, in particolare il Tellaro, dove la società americana vorrebbe realizzare rilievi geofisici. Operazioni già autorizzate dalla Regione Siciliana.

