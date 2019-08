Palermo e Messina città siciliane con le assicurazioni auto più care

Palermo è il capoluogo di provincia siciliano dove assicurare un’auto in prima classe di merito costa di più; qui la miglior tariffa è pari a 301 euro, vale a dire il 21,1% in più rispetto a quella rilevata per gli automobilisti residenti a Trapani (248,52 euro).

Seguono in classifica Messina (293,14 euro), Catania (287,99), mentre per Caltanissetta, Agrigento e Ragusa il costo più basso rilevato è pari a 286,90 euro.

Valori lievemente inferiori a Siracusa, dove la miglior offerta per un automobilista in prima classe di merito è pari a 272 euro, mentre a Enna, per lo stesso profilo, la migliore offerta è pari a 266 euro. Il dato, riferito al mese di luglio, è stato reso noto dall’osservatorio RC auto di Facile.it.

