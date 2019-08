Ristrutturazioni, pioggia di euro per Taormina, Castelmola e Letojanni

Via libera definitivo dell'assessorato regionale alle Infrastrutture ad alcuni interventi che verranno finanziati per il territorio di Taormina ed altri Comuni della zona jonica, tra i quali Castelmola e Letojanni.

In particolare, con apposito decreto del 6 agosto, nell'àmbito di un fondo complessivo previsto dalla Regione per i vari comuni siciliani di 26 milioni di euro, è arrivato il placet conclusivo all'assegnazione di 1.180.000 euro per la ristrutturazione, a Taormina, di Palazzo Corvaja, ex sede del parlamento siciliano e uno dei palazzi storici apprezzati in città anche durante il G7 del 2017.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE