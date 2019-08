Turismo estivo in calo nell'arcipelago delle Eolie

Lipari quasi al gran completo in questo secondo fine settimana di agosto e con la prospettiva del pienone a Ferragosto. Buone notizie, quindi, per gli operatori turistici locali? Assolutamente no, è solo un “pannicello caldo” su una stagione estiva, decisamente con i numeri in rosso, anche rispetto alla precedente.

Un calo sensibile, come scrive la Gazzetta del Sud in edicola, al momento attestabile sul 20%, che potrà, solo in parte, essere mitigato dagli arrivi che ci saranno da qui al 23 agosto e dagli immancabili “last minute” che addolciscono la pillola ma non curano la “malattia”.

È la triste realtà che si trovano di fronte gli operatori turistici, alberghieri ed extralberghieri che, dopo un luglio decisamente da dimenticare, aspettavano agosto per “mettere fieno in cascina” e che, invece, sino all'altro ieri, avevano una certa disponibilità di posti letto.

