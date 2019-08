Turismo, aperti anche a Ferragosto tutti i siti del Parco di Naxos Taormina

Saranno regolarmente aperti anche a Ferragosto - con orario continuato dalle 9 alle 19.45 (ultimo biglietto ore 19) - i siti gestiti dal Parco Archeologico Naxos – Taormina: il Teatro Antico, l’Area archeologica e il Museo di Naxos, l’Isola Bella.

A Taormina, da quest’anno, è possibile arrivare al Teatro antico lungo il “Sentiero di Goethe”, un percorso pedonale immerso nel verde di ulivi e pini secolari che, partendo a valle dal secondo ingresso del teatro - in via Bagnoli Croce (vicino alla Villa Comunale), ristrutturato in primavera insieme a tutta la segnaletica – conduce dopo una serie di tornanti fino a monte, ossia sul proscenio del magnifico monumento. Una passeggiata - in salita - tra le essenze e il tipico verde della macchia mediterranea che ai visitatori consentirà di ripetere l’esperienza dei famosi viaggiatori del Grand Tour, autori di spettacolari vedute, acquerelli, olii e diari di viaggio che hanno per protagonista il monumento-icona della Sicilia con l’Etna sullo sfondo.

Per chi non rinuncia al mare, tappa nel verde rigoglioso dell’Isola Bella oppure a Naxos, con il Museo e l’area archeologica in riva al mare, accanto alla baia di Schisò, il porto naturale scelto dai coloni greci per fondare la loro prima città in Sicilia.

