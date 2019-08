Asili nido, promossi i progetti: il "Petraro" di Barcellona finanziato con 500mila euro

Il progetto per rendere più agibile e moderno anche in chiave impiantistica l'asilo nido del Petraro, localizzato nell'area vicina allo stadio “D'Alcontres”, a Barcellona, è stato inserito nell'elenco provvisorio degli interventi dichiarati ammissibili dalla Regione.

Lo ha comunicato ieri l'assessore comunale ai lavori pubblici Tommaso Pino, il quale ha ricordato come l'esecutivo di Roberto Materia abbia dato un seguito al bando per interventi infrastrutturali a titolarità pubblica per l'implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi. Per partecipare all'avviso regionale è stato dunque approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento degli impianti della struttura.

L'intervento previsto all'asilo nido del “Petraro” prevede un importo di 500 mila euro.

